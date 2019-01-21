Україна може отримати $160 млн, конфіскованих у Лазаренка, - журналістка

31 січня 2019 року колишній прем'єр-міністр України Павло Лазаренко повинен озвучити своє рішення на пропозицію американської сторони про укладення угоди, за результатами якої буде зрозуміла ймовірність його повернення в Україну.

"Певний час тому в США стартував розгляд справи щодо арештованих грошей екс-прем'єра (Лазаренко, - ред.). За результатами, американська Феміда запропонувала: 23 мільйони залишити Павлу Івановичу, 160 віддати Україні, решту - розділити між причетними країнами (Штати, Швейцарія і т.д.). Термін відповіді на угоду було встановлено до 15 листопада минулого року. Потім продовжено до 31 січня 2019-го", - йдеться в матеріалі шеф-редактора LB.ua Соні Кошкіної.

Якщо, за словами Соні Кошкіної, Лазаренко від угоди відмовиться, радше за все, американське правосуддя почне процедуру кримінальної конфіскації.

"Теоретично, термін відповіді можуть ще зрушити, але практично американська сторона вже активізувала слідчі дії на випадок, якщо угода зірветься. У зв'язку з цим минулої осені в Україні вже працювала профільна слідча група (спільно з нашою ГПУ). Планували, зокрема, низку допитів, у тому числі, за свідченнями джерел, і Юлії Тимошенко, однак тоді вони так і не відбулися. Нібито (за словами джерел у ГПУ, з американського боку підтвердити цю інформацію не вдалося) повторний приїзд групи і допити планують знову найближчим часом", - пише Соня Кошкіна.

Крім того, в матеріалі йдеться про те, що на Банковій справою Лазаренка розраховують обвалити рейтинг Юлії Тимошенко.

"Передбачалося, саме до Дня Соборності України генпрокурор Юрій Луценко повернеться з поїздки в США. І, можливо, не один, а з Павлом Івановичем Лазаренком. Ну, або хоча б з новими даними в його справі, які - за задумом Банкової - могли б не тільки затьмарити ЮВТ радість висунення, але серйозно обвалити рейтинг", - пише Соня Кошкіна.

"Нав'язлива ідея Банкової - "хоч тушкою, хоч опудалом", але використовувати проти Тимошенко "фактор Лазаренка". Якщо вже не "живцем" його до Києва привезти, то вмовити проявитися дистанційно: відеоконференції, інтерв'ю, заочні свідчення - "в господарстві" все це стане в нагоді. Адже якщо угода зірветься, навряд чи Павло Іванович зможе виїхати за межі США. Але от якщо погодиться співпрацювати, а Україні гарантують повернення 160 мільйонів викрадених ним коштів, Генпрокуратура готова анулювати всі старі справи проти нього, порушені на батьківщині. Незважаючи на те, що терміни давності за ними давно минули, по хорошому Павла Івановича мали б "узяти" відразу по прильоту до Борисполя. І хоча візит Юрія Луценка в США, як було сказано, відкладено, а термін "відповіді" за угодою призначений на останній день січня, ймовірність появи "джокера" все ще зберігається", - йдеться в матеріалі.

Про те, що Україна отримає частину конфіскованих у Лазаренка коштів раніше заявляв генпрокурор Юрій Луценко, однак тоді суми не називали.

Нагадаємо, що профільні служби США запевнили українську сторону, що в разі конфіскації коштів українського екс-прем'єра Павла Лазаренка, більша їх частина буде передана Києву.