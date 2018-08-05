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Україна може отримати $250 млн від США у 2019 році на зброю і посилення оборони

$50 млн із зазначеної суми пропонується спрямувати виключно для надання летальної зброї оборонного характеру
Комітет з питань збройних сил Палати представників Конгресу США представив проект закону про "Бюджет США на 2019 рік на потреби національної оборони", який передбачає надання Україні безпекової допомоги на $250 мільйонів.
Україна може отримати $250 млн від США у 2019 році на зброю і посилення оборони Фото: gettyimages.com

Сума коштів, яку пропонується виділити, на $100 млн більша, ніж Комітет пропонував надати у поточному бюджетному році. При цьому $50 млн із зазначеної суми пропонується спрямувати виключно для надання летальної зброї оборонного характеру, повідомляє посольство України в США на сторінці у Facebook.

Законопроект має бути узгоджений з версією, яку підготує Сенат. Бюджетний запит має пройти вивчення і обговорення в американському Конгресі, де можуть вноситися зміни і доповнення перед поданням на підпис президентові США.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко заявив, що американські протитанкові ракетні комплекси "Джавелін" (Javelin) уже в Україні.

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08 05 2018 10:16
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