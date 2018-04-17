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Україна може отримати $2 млрд від МВФ вже в травні — Данилюк

МВФ чекає від України дієвих кроків у боротьбі з корупцією
Україна може отримати новий транш від Міжнародного валютного фонду на суму 2 мільярди доларів вже у травні-червні якщо закон про створення антикорупційного суду ухвалять найближчим часом.
Україна може отримати $2 млрд від МВФ вже в травні — Данилюк Петро Порошенко і Крістін Лагард. Фото: president.gov.ua

"У нас зараз на порядку денному декілька питань: це і прийняття закону щодо створення антикорупційного суду. Це має бути закон, який вдасться швидко та ефективно імплементувати",  - заявив міністр фінансів України Олександр Данилюк в інтерв’ю журналістам ТРК "Україна" у Вашингтоні.

Міністр фінансів України Олександр Данилюк наразі перебуває у столиці США, де планує зустрітись з очільниками Світового банку, МВФ та інших міжнародних фінансових організацій.

Раніше в НБУ заявляли, що в разі успішного виконання антикорупційної реформ, МВФ може надати новий транш на початку третього кварталу 2018 року.

Також член ради НБУ Тимофій Милованов заявляв, що нові транші МВФ є малоймовірними через відсутність необхідних реформ в Україні.

Крім цього, повідомлялось, що центральний банк витратив понад 1,5 мільярдів доларів на обслуговування державного боргу України.

Зазначимо, що Міжнародний валютний фонд підкреслює важливість невідкладного прийняття закону про Антикорупційний суд і продовження інших відстрочених реформ.

Президент Петро Порошенко заявив, що міжнародні донори не можуть диктувати Україні закони. За словами президента, спроби донорів брати участь в призначеннях суддів шкодить суверенітету України.

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17 04 2018 18:22
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