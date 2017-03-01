Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Україна може отримати летальну зброю від наступної адміністрації США, - Чалий

Посол нагадав, що в оборонному бюджеті США на 2017 фінансовий рік військова допомога для України була збільшена
Позиція адміністрації Барака Обами, яка досі не дозволяла почати поставки в Україну летального зброї, може бути переглянута командою наступного президента.
Україна може отримати летальну зброю від наступної адміністрації США, - Чалий Валерій Чалий. Фото: @UKRINFORM

"Оборонне обладнання зараз надходить в Україну і дає можливість зберегти життя нашим воїнам, а також зафіксувати порушення режиму припинення вогню, як приклад - контрбатарейну радари", - заявив посол України в США Валерій Чалий, передає "Укрінформ".

При цьому він зазначив, що на шляху отримання Україною летального зброї залишається позиція (в цьому - ред.) президента США.

"Тому, відповідно, зміни у Білому домі дають можливість по-новому поглянути на це питання", - зазначив Чалий.

Він також нагадав, що в оборонному бюджеті США на 2017 фінансовий рік військова допомога для України була збільшена і "включає можливість надання летальної оборонної зброї" на законодавчому рівні.

Нагадаємо, президент США Барак Обама підписав Бюджет США на 2017 р. на потреби національної оборони, де безпекова допомога Україні збільшена до 350 млн дол.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

03 01 2017 18:19
ТЕГИ: США, зброя
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Відставки 2016: Реформували та не виреформували

Відставки 2016: Реформували та не виреформували

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.