Україна може отримати летальну зброю від наступної адміністрації США, - Чалий
"Оборонне обладнання зараз надходить в Україну і дає можливість зберегти життя нашим воїнам, а також зафіксувати порушення режиму припинення вогню, як приклад - контрбатарейну радари", - заявив посол України в США Валерій Чалий, передає "Укрінформ".
При цьому він зазначив, що на шляху отримання Україною летального зброї залишається позиція (в цьому - ред.) президента США.
"Тому, відповідно, зміни у Білому домі дають можливість по-новому поглянути на це питання", - зазначив Чалий.
Він також нагадав, що в оборонному бюджеті США на 2017 фінансовий рік військова допомога для України була збільшена і "включає можливість надання летальної оборонної зброї" на законодавчому рівні.
Нагадаємо, президент США Барак Обама підписав Бюджет США на 2017 р. на потреби національної оборони, де безпекова допомога Україні збільшена до 350 млн дол.
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