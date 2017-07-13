Україна може отримати третій транш макрофінансової допомоги ЄС в грудні, - єврокомісар
"І сьогодні нам дійсно потрібно працювати над тим, щоб виконати умови отримання третього траншу макрофінансової допомоги", - заявив єврокомісар час зустрічі з прем’єром Гройсманом, інформує прес-служба Кабінету міністрів.
За його словами, умови отримання траншу стосуються боротьби з корупцією, продовження програм енергоефективності, поглиблення взаємодії у сфері проблем вимушених переселенців і конкретних економічних питань.
"Часу не так багато - до середини листопада важливо все завершити, оскільки є і внутрішні процедури ЄС, щоб ми в грудні виплатили транш", - сказав Домбровскіс.
Нагадаємо, що Європейська комісія схвалила виділення другого траншу макрофінансової допомоги для України в розмірі 600 млн євро.
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