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Україна отримає воєнні кораблі від НАТО

Обговорюється передачі Україні використаних суден флоту
Україна веде переговори про надання використаних суден флоту НАТО.
Україна отримає воєнні кораблі від НАТО Фото: з вільних джерел

Наразі обговорюється передача Україні патрульних кораблів США.

"Це не секонд-хенд. Корабель, який отримують від західного флоту, країн НАТО, його бойові властивості залишаються без змін. Вік корабля класу ракетний катер 20 років, це нормальний вік. Він зберігає свої властивості. Ми отримуємо нормальні повноцінні кораблі. Це нормальна практика", - заявив заступник командувача військово-морських сил Андрій Тарасов в інтерв'ю 7 каналу.

За його словами, ще один зі шляхів поповнення флоту - це будівництво кораблів. В Україні вже побудовано чотири малі броньовані катери. Ще будуються чотири такі катери та два десантно-штурмові катери.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що на зустрічі Глава МЗС України Павло Клімкін закликав радника президента США з питань найбезопасності МакМастер до військової допомоги Україні.

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09 03 2017 14:26
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