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Україна може розірвати договір з Росією про співробітництво в Азовському морі, - МЗС

Договір між Україною та Російською Федерацією про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки був підписаний у 2003 році
Міністерство закордонних справ України розглядає можливість розірвання договору з Росією про співробітництво у використанні Азовського моря та Керченської протоки.
Україна може розірвати договір з Росією про співробітництво в Азовському морі, - МЗС Фото: ФСБ

"Думаю, що на одному з наступних засідань цього комітету ми будемо розглядати законопроект про припинення дії цього договору. Я думаю, що це на часі, але коли це буде - я вам не скажу", - повідомив заступник голови МЗС Василь Боднар, передає кореспондент Громадського.

Договір між Україною та Російською Федерацією про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки був підписаний у 2003 році та чинний від 2004 року й досі.

Згідно з цим договором, Азовське море та Керченська протока визнаються внутрішніми водами України і Російської Федерації. Азовське море розмежовується лінією державного кордону відповідно до угоди.

Усі судна України й Росії користуються в Азовському морі та протоці свободою судноплавства.

Нагадаємо, російські військові в неділю, 25 листопада, атакували українські катери, що спробували пройти з Чорного в Азовське море, але не були пропущені через Керченську протоку. Шестеро українців отримали поранення.

Російські прикордонники захопили українські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу". Після цього проходження суден, які прямували в українські порти в Азовському морі, кілька днів було повністю заблоковане.

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05 12 2018 17:25
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