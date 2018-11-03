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Україна може скоротити споживання газу ще на 5 млрд кубометрів, - Гройсман

Скоротити споживання планується вже до 2022 року
За останні три роки споживання газу в Україні скоротилося на 6 мільярдів кубометрів, проте країна здатна продовжити скорочення і знизити потребу ще на 5 млрд, упевнений прем'єр-міністр Володимир Гройсман.
Україна може скоротити споживання газу ще на 5 млрд кубометрів, - Гройсман Фото: ukrinform.ua

Досягти цього показника планується до 2022 році.

"Прогноз на 2022 рік - 13 млрд кубів. Тобто, Україна може знизити споживання ще на 5 млрд кубів", - повідомив Гройсман.

Для порівняння, за даними Гройсмана у 2014 році Україна споживала 24 млрд кубометрів газу, а в 2017 році - 18 млрд кубів.

Також Гройсман заявив про стрімкий розвиток відновлюваної енергетики, зокрема, зростання кількості домогосподарств, що використовують сонячні електроустановки - таких в Україні в кінці 2015 року було 21, а в кінці 2017 - 3010 будинків.

Нагадаємо, за підсумками січня 2018 року українська промисловість збільшила споживання газу на 33,8% у порівнянні з січнем минулого року - до 1,4 млрд куб. м.
 

 

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11 03 2018 16:50
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