Україна може скоротити споживання газу ще на 5 млрд кубометрів, - Гройсман
Досягти цього показника планується до 2022 році.
"Прогноз на 2022 рік - 13 млрд кубів. Тобто, Україна може знизити споживання ще на 5 млрд кубів", - повідомив Гройсман.
Для порівняння, за даними Гройсмана у 2014 році Україна споживала 24 млрд кубометрів газу, а в 2017 році - 18 млрд кубів.
Також Гройсман заявив про стрімкий розвиток відновлюваної енергетики, зокрема, зростання кількості домогосподарств, що використовують сонячні електроустановки - таких в Україні в кінці 2015 року було 21, а в кінці 2017 - 3010 будинків.
Нагадаємо, за підсумками січня 2018 року українська промисловість збільшила споживання газу на 33,8% у порівнянні з січнем минулого року - до 1,4 млрд куб. м.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Хочеш виграти тендер – заплати відкат