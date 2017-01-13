Україна може стати предметом глобальної геополітичної угоди, - Пінчук

Український бізнесмен Віктор Пінчук заявив про необхідність визнання Україною факту зміни еліт Заходу і перегляду західними політиками своїх першочергових пріоритетів.

Пінчук написав у своїй статті "Без назви", опублікованій виданням "Українська правда", що ця його стаття стала відповіддю на дискусію навколо його недавньої авторської колонки в американському виданні Wall Street Journal.

"Не відмовляюся від своїх тез, хочу тільки пояснити їх. Зокрема і тому, що в обговоренні мені приписують те, чого я не говорив", - уточнив бізнесмен.

Віктор Пінчук вважає, що глобальна ситуація в світі кардинально змінюється, і Україна не може дозволити собі не помічати цього.

"Відбувається зміна еліт Заходу. Сам Захід вперше за довгий час піддається загрозам, тому переглядає пріоритети. І, що головне для нас, змінюється міжнародна група партнерів, які до цього моменту допомагали нам вистояти. Ми не знаємо, як все буде, але точно не так, як раніше. І ми повинні готуватися до цього вже зараз", - попереджає Пінчук.

Віктор Пінчук також вважає, що "українське питання" цілком може стати елементом великої геополітичної угоди, разом із сирійським конфліктом, російсько-американськими відносинами, боротьбою з тероризмом, проблемою біженців, долею Євросоюзу і трансатлантичного партнерства, Північною Кореєю тощо, оскільки європейським політикам потрібні швидкі результати, яких від них чекає виборець.

"У наших силах допомогти лідерам Заходу їх досягти. В обмін на їхню допомогу в досягненні наших цілей", - заявив Віктор Пінчук.

Бізнесмен зазначає, що на Заході дедалі частіше перемагають ті, хто обіцяє вирішувати не світові конфлікти, а внутрішні проблеми.

"Однак у будь-яких західних політиків є ціннісні обмеження. Їм невигідні санкції, їм потрібне торговельно-економічне співробітництво з Росією, взаємодія з нею в Сирії і в боротьбі з ІДІЛ. Але для них як і раніше неприпустимо, якщо їх звинуватять у потуранні війні в Європі або порушенням міжнародного права", - заявив він.

Віктор Пінчук також висловив думку, що будівництво України за європейськими стандартами сьогодні діаметрально не збігається з російськими мріями про нас як про failed state (державу, що не відбулася).

"Тут - жодних компромісів з Росією. Не наполягаючи зараз на членстві, "полегшуючи життя" Євросоюзу і йдучи з ним на компроміс, в обмін на це ми повинні домагатися від ЄС конкретних речей: суттєвішої фінансової допомоги та серйозної підтримки економіки України; рішучіших кроків зі зближення України з Європейським Союзом (наприклад, в цьому випадку "безвіз" у нас вже давно був би, ратифікація Угоди про асоціацію йшла б значно простіше і швидше тощо); більш проукраїнської позиції ЄС в усіх можливих форматах обговорення мирного врегулювання; абсолютної принциповості у питанні продовження санкцій проти Росії за відсутності прогресу в мирному процесі", - зазначив бізнесмен.

"Ті, хто мене звинувачують у заклику відмовитися від ідеї членства України в ЄС, або неуважно читали текст, або просто брешуть. У статті в WSJ чітко написано: "Україні варто розглянути тимчасову відмову від членства в ЄС як від заявленої мети на найближче майбутнє". Чи хотів би я бачити сьогодні Україну членом ЄС? Однозначно - так. Наполягаючи зараз на перспективі членства, ми послаблюємо позиції наших друзів в Європейському Союзі. А заодно створюємо усередині нього ще одну лінію розколу", - пояснює Пінчук свою позицію.

Віктор Пінчук вважає, що Україні варто діяти гнучко у питаннях міжнародної політики та обернути зміну західних еліт собі на користь.

Нагадаємо, що український бізнесмен Віктор Пінчук написав статтю у Wall Street Journal, в якій пропонує піти на "болісні компроміси" заради миру на Донбасі. Стаття, зокрема, викликала хвилю обурення в українському суспільстві.

У свою чергу, в Адміністрації Президента України вважають неможливим компроміс за ключовими пунктами, які запропонував мільярдер Віктор Пінчук.