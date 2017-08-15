Україна може стати світовим лідером з експорту овочів та фруктів, - США
Про це заявляє Міністерство торгівлі США у своєму звіті про плодоовочеву галузь України.
У документі, складеному на основі дослідження ринку в Україні, проведеному Комерційною службою США повідомляється, що "українські компанії усвідомлюють, що вони можуть стати світовими лідерами виробництва й переробки плодоовочевої продукції".
Як зазначається, зараз Україна посідає п’яте місце в Європі за рівнем виробництва плодоовочевої та ягідної продукції та є одинадцятою з 45 країн Європи за органічним землеробством. У 2016 році сукупний обсяг органічного виробництва в Україні оцінювався на рівні 22 млн. дол. (на 17% більше, ніж у 2015 році). При цьому безліч факторів, зокрема середня окупність інвестицій на рівні приблизно 300%, роблять органічне землеробство одним із найпривабливіших напрямів для інвестицій в Україну, йдеться у звіті.
Водночас поштовхом до розвитку та модернізації галузі стало погіршення торговельних стосунків з Росією.
"Єдиним найважливішим фактором, який мотивує виробників і переробників овочів та фруктів до змін, є повна переорієнтація торговельних відносин України. Впродовж останніх двох років Україна переорієнтувала експорт більшості фруктів і овочів з Росії до Європейського Союзу, Південної Азії та Південної Африки. Така переорієнтація зі Сходу на Захід вимагає від українських компаній дотримання більш високих стандартів виробництва, що своєю чергою потребує від них пошуку кращих засобів та ресурсів виробництва", - зазначається в звіті.
Нагаємо, що раніше стало відомо, що Україна найпрогресивніша у веденні бізнесу серед пострадянських країн.
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