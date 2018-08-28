Україна може ухвалити закони про обмеження пропаганди у соцмережах – Порошенко

Президент Петро Порошенко прогнозує активізацію гібридної війни Росії проти України із наближенням виборів і наполягає, що Україна має готуватися до цього.

Президент запевнив дипломатів, що РФ "не втратить жодної можливості, щоб посіяти зневіру серед громадян у завтрашньому дні та втому від європейського вибору".

"Уже зараз провідні ІТ-компанії фіксують створення тисяч фейкових аккаунтів з російським корінням. Росія готується до нової потужної маніпулятивної кампанії. Маємо бути готові дати відсіч", - заявив під час наради з керівниками закордонних дипломатичних установ України, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Порошенко пропонує робити окремий акцент на протидію російській пропаганді у кіберпросторі, в соціальних мережах, у медіа. Президент доручив послам вивчити досвід інших країн по протидії і попередженню інформаційних атак РФ.

"Кремль уміло прикриває свою підривну діяльність демократичними цінностями та принципами. Ми уже зараз мусимо шукати шляхи до співпраці з іншими державами та координувати зусилля для вироблення надійного механізму упередження стороннього втручання у виборчий процес та забезпечення вільного волевиявлення наших громадян", - пояснив презиеднт

"Особливу увагу зверніть на ті країни, які уже мають відповідні напрацювання. Зокрема, цікавим є законодавчий досвід Парижа та Берліна. Прошу відпрацювати можливість залучення німецьких та французьких, американських експертів для підготовки аналогічної законодавчої ініціативи в Україні. Міжнародна допомога буде нам не зайвою", - заявив він.

Порошенко підкреслив, що нове регулювання, яке має розробити Україна повинно забезпечити баланс між національною безпекою та свободою слова.

Нагадаємо, що 16 травня, Президент України Петро Порошенко підписав указ про розширення санкцій проти юридичних осіб та російських компаній.