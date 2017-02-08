Україна може ввести санкції проти білоруських компаній за поставки товарів у "Л/ДНР"
Кизима запитали, як влада України ставиться до поставок білоруської продукції на окуповані території, зазначивши при цьому, що білоруські виробники "іноді не приховують, що безпосередньо працюють з Донецьком і Луганськом або постачають товари в Крим".
"Питання неоднозначне, тому що наявність білоруських товарів на полицях у магазинах на тимчасово окупованих територіях не завжди означає прямі поставки. Іноді білоруські товари потрапляють туди через посередників, які купують білоруські товари в російських фірм. Ми попереджаємо білоруську сторону офіційно: якщо білоруські компанії безпосередньо постачають продукцію бойовикам, то проти них буде введено санкції. Причому не тільки з боку України: ми постараємося зробити все, щоб ці санкції були введені Євросоюзом також", - заявив посол, повідомляють "Білоруські новини".
"Потрібно розуміти, що працюють не тільки дипломати - працюють спецслужби. І в разі наявності відповідної інформації для таких підприємств буде закритий український ринок - це 100%. Нещодавно телеканал "Белсат" опублікував розслідування з приводу поставок. Там, наприклад, "Комунарка" сказала, що безпосередньо працює з Донецьком", - додав Кизим.
За словами посла, в разі підтвердження цих даних "Комунарка" точно потрапить у чорний список і не зможе постачати продукцію на територію України.
Нагадаємо, що президент Білорусі Олександр Лукашенко просить, щоб білоруська гуманітарна допомога йшла на схід України без посередників.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Сутички поліції та активістів під Радою, - фоторепортаж
- ВІДЕО Суд зобов'язав ГПУ відкрити справу проти партії Тимошенко, - розслідування
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків