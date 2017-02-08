Україна може ввести санкції проти білоруських компаній за поставки товарів у "Л/ДНР"

Білоруські виробники "іноді не приховують, що безпосередньо працюють з Донецьком і Луганськом"

Посол України в Білорусі Ігор Кизим заявив, що проти білоруських компаній, що постачають продукцію в так звані "ДНР" і "ЛНР", буде введено санкції.

Кизима запитали, як влада України ставиться до поставок білоруської продукції на окуповані території, зазначивши при цьому, що білоруські виробники "іноді не приховують, що безпосередньо працюють з Донецьком і Луганськом або постачають товари в Крим".

"Питання неоднозначне, тому що наявність білоруських товарів на полицях у магазинах на тимчасово окупованих територіях не завжди означає прямі поставки. Іноді білоруські товари потрапляють туди через посередників, які купують білоруські товари в російських фірм. Ми попереджаємо білоруську сторону офіційно: якщо білоруські компанії безпосередньо постачають продукцію бойовикам, то проти них буде введено санкції. Причому не тільки з боку України: ми постараємося зробити все, щоб ці санкції були введені Євросоюзом також", - заявив посол, повідомляють "Білоруські новини".

"Потрібно розуміти, що працюють не тільки дипломати - працюють спецслужби. І в разі наявності відповідної інформації для таких підприємств буде закритий український ринок - це 100%. Нещодавно телеканал "Белсат" опублікував розслідування з приводу поставок. Там, наприклад, "Комунарка" сказала, що безпосередньо працює з Донецьком", - додав Кизим.

За словами посла, в разі підтвердження цих даних "Комунарка" точно потрапить у чорний список і не зможе постачати продукцію на територію України.

Нагадаємо, що президент Білорусі Олександр Лукашенко просить, щоб білоруська гуманітарна допомога йшла на схід України без посередників.