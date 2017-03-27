Україна може ввести санкції за співпрацю із захопленими бойовиками заводами, - АП
Про це в інтерв'ю виданню "Сегодня" заявив заступник голови адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв.
Він зауважив, що світова спільнота, на його думку, досі не сказала свого останнього слова щодо протиправних дій терористів на окупованих територіях України, пов'язаних з привласненням українських підприємств.
За його словами, держава розраховує на на потужну реакцію інших країн, зокрема і через впровадження механізмів міжнародних антиросійських санкцій.
"Я не виключаю, що українська сторона також повинна буде вводити точкові санкції проти тих російських підприємств і фізосіб, які будуть замішані в бізнес- та економічних операціях з тими українськими підприємствами, які були захоплені", - наголосив Єлісєєв.
Нагадаємо, донецькі і луганські бойовики заявили 1 березня, що підприємства під українською юрисдикцією, розташовані на тимчасово окупованій території Донбасу, переходять під "зовнішнє управління" бойовиків "ДНР" та "ЛНР".
Зазначимо, що припинення сплати податків "націоналізованими" в ОРДЛО підприємствами позбавить український бюджет близько 2 млрд грн податкових надходжень.
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