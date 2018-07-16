Україна може виконати вимогу МВФ щодо дефіциту бюджету, - Макарова
"Я, як міністр фінансів, скажу, що фіскальна консолідація та дефіцит бюджету у рамках 2,5% від ВВП є для нас нерушимим маяком", - повідомила виконувачка міністра фінансів України Оксана Маркарова, інформує "Інтерфакс-Україна".
За словами Маркарової, після ухвалення правок до закону про Антикорупційний суд, на яких наполягали в МВФ, у міжнародних кредиторів залишаються вимоги щодо цін на газ для населення.
Нагадаємо, що Національний банк України вбачає ризики щодо здатності держави виконати заплановані у бюджеті видатки через відсутність співпраці з Міжнародним валютним фондом.
У Нацбанку також заявляють, що для забезпечення макроекономічної та фінансової стабільності в середньостроковій перспективі Україна має отримати ще щонайменше 2 транші МВФ у межах чинної програми.
У МВФ повідомили, що перегляд програми та, відповідно, отримання траншу макрофінансової допомоги відбудеться після виконання Україною всіх її зобов’язань. Зрив кредитної програми з МВФ може призвести до посилення валютних обмежень.
Додамо, що прем'єр-міністр Володимир Гройсман запропонувавМіжнародному валютному фонду черговий варіант досягнення компромісу в переговорах про ціни на газ. Він передбачає зокрема монетизацію субсидій, лібералізацію ринку газу та знижку від єдиної ціни на газ для звичайних споживачів.
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