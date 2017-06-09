Україна може запропонувати свій проект резолюції ООН щодо миротворців

Згідно резолюції миротворці ООН будуть присутні у всіх районах у зоні конфлікту, включаючи кордон, а принциповим моментом є виведення російських військ з ОРДЛО до розгортання місії

Україна може запропонувати в ООН власний варіант резолюції щодо миротворчої місії на Донбасі.

"У нас все це є, напрацьоване. Воно є на руках наших партнерів. Ми подивимося протягом кількох днів, якщо буде потреба, ми подамо і розповсюдимо свій альтернативний. Інший варіант – працювати на базі російського проекту. Це не означає, що там має все лишитися так, як вони написали", - заявив постпред України при ООН Володимир Єльченко в коментарі "112 Україна".

У будь-якому випадку, за словами Єльченка, українська сторона в кінцевому проекті резолюції про відправку миротворців на Донбас розраховує, що миротворці ООН будуть присутні у всіх районах у зоні конфлікту, включаючи кордон, а принциповим моментом є виведення російських військ з ОРДЛО до розгортання місії.

"Обов’язково у цій місії має буде означено, що вона буде знаходитися на всій території Донбасу, в першу чергу на російсько-українському державному кордоні. Ще одне питання, принципове для нас, це виведення до розгортання місії ООН всіх іноземних військ, а вони там одні – РФ", - підкреслив дипломат.

Крім того, Україна розраховує, що на миротворців буде покладено більше функцій, ніж охорона спостерігачів ОБСЄ. Український постпред також акцентував увагу на тому, що серед "блакитних касок" не повинно бути російських миротворців.

"Не може країна, яка є стороною конфлікту, Росія, одночасно бути миротворцем. Це не може бути лише охорона спостерігачів ОБСЄ. Для цього простіше їх озброїти, а не заводити туди ще якісь військові сили ООН, які будуть їх охороняти. Ми не згодні, що маємо погоджувати це з представниками ОРДЛО, оскільки стороною конфлікту є Росія", - заявив Єльченко.

Дипломат зазначив, що Росія неодноразово на полях Радбезу ООН перешкоджала внесенню резолюції про миротворчу місію на Донбассі, погрожуючи правом вето.

"Постійно РФ подавала нам та іншим сигнали, що вона заблокує будь-яку спробу це все перекласти на офіційний папір і схвалити резолюцію Ради безпеки ООН, тобто погрожувала своїм право вето. Саме тому ми не могли нікуди рухатися у цьому питанні", - нагадав Єльченко.