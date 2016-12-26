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Україна мусила підтримати резолюцію Радбезу ООН щодо Ізраїлю, - представник України в ООН

Україні потрібно бути такою державою, як США, щоб не підтримувати рішення
Україна підтримала резолюцію в Раді безпеки ООН про засудження будівництва Ізраїлем поселень на палестинських територіях, оскільки такої позиції дотримується світова спільнота.
Україна мусила підтримати резолюцію Радбезу ООН щодо Ізраїлю, - представник України в ООН Володимир Єльченко. Фото: РИА Новости / Олексій Куденко

Зокрема, про це повідомив постійний представник України в ООН Володимир Єльченко, інформує Громадське.

"Якби ми не підтримали резолюцію - ми б пішли проти всього світу. Позиція утримання має право на існування, але для того, щоб мати силу в такій ситуації і піти проти - треба бути такою державою, як США", - заявив Єльченко.

"Я думаю голосування в Радбезі ООН - це було результатом логічних зусиль, які тривали не один місяць. Цей проект почали розглядати в квітні. Отже, Ізраїль знав про розгляд резолюції, але вони продовжили будівництво єврейських поселень", - сказав він.

За його словами, Ізраїль та керівництво ООН знали про підтримку резолюції, що свідчить про "універсальне розуміння в світі, що така політика є хибною".

На думку Єльченка, ситуація навколо прийняття резолюції не має вплинути на прямі відносини між Україною та Ізраїлем.

"Я не буду коментувати двосторонні відносини, але в делегації є чудові контакти. Ми регулярно проводимо спільні заходи: з тематики Холокосту, Голодомору. Ми чудовий захід організували з нагоди річниці трагедії в Бабиному Яру. Ізраїль вдячний нам за те, що ми постійно тримаємо увагу, які важливі для Ізраїлю. Ми поважаємо Ізраїль, але є позиція всієї міжнародної спільноти", - резюмував Єльченко.

Нагадаємо, що Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху, який є також міністром закордонних справ Ізраїлю, прийняв рішення скасувати офіційний візит українського прем'єр-міністра Володимира Гройсмана в країну, який було заплановано на наступному тижні.

Посол України при ООН Володимир Єльченко пояснив, що будівництво ізраїльських поселень на палестинських територіях, відмовитися від яких закликала Ізраїль Рада Безпеки ООН у своїй резолюції, суперечить міжнародному праву.

Окрім того, Міністерство закордонних справ України викликало посла Ізраїлю в Україні Еліава Бєлоцерковські, аби обговорити подальший розвиток двосторонніх відносин у ситуації, що склалася після ухвалення Радбезом ООН резолюції про становище на Близькому Сході.

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