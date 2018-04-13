Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Україна на наступному тижні продовжить санкції проти Росії, - Турчинов

Секретар РНБО висловив вдячність США та Європі за введення санкцій проти Росії
Україна на наступному тижні продовжить санкції проти РФ. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Турчинов на ХІ безпековому форумі.
Україна на наступному тижні продовжить санкції проти Росії, - Турчинов Фото: expres.ua

"Хочу вас зразу проінформувати, що за дорученням президента наступного тижня відбудеться засідання РНБО, де будуть продовжені санкції, які існують сьогодні проти РФ і продубльовані санкції, які прийняли США та інші європейські країни", - зазначив Турчинов.

Секретар РНБО висловив вдячність європейським партнерам та США за введення санкцій проти Росії.

"Ми вдячні нашим партнерам за стурбованість, яку вони висловлюють щодо російської агресії в Україні. Ми вдячні за санкції, які реалізуються проти Росії, і, особливо, дуже важливі останні санкції, які вжив президент Трамп, США, які достатньо суттєві і болісні для РФ", - додав Турчинов.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко зазначив, що найближчим часом Україна запровадить санкції щодо низки російських олігархів.

У п'ятницю, 6 квітня, США запровадили нові санкції щодо низки російських олігархів і компаній. Нові санкції стосуються можливого втручання Москви в президентські вибори США в 2016 році.

До санкційного списку потрапили російські бізнесмени і підприємці, чий статок перевищує 1 млрд дол. Зокрема, нові санкції запроваджено проти бізнесменів Олега Дерипаски, Ігоря Ротенберга, Сулеймана Керімова і Кирила Шамалова. Також у такому списку опинилися голова російського "Газпрому" Олексій Міллер, секретар Ради безпеки Микола Патрушев і голова "Роскомнагляду" Олександр Жаров.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

13 04 2018 11:23
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Що ми дізналися з історії про Facebook та Cambridge Analytica?

Що ми дізналися з історії про Facebook та Cambridge Analytica?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.