Україна на наступному тижні продовжить санкції проти Росії, - Турчинов
"Хочу вас зразу проінформувати, що за дорученням президента наступного тижня відбудеться засідання РНБО, де будуть продовжені санкції, які існують сьогодні проти РФ і продубльовані санкції, які прийняли США та інші європейські країни", - зазначив Турчинов.
Секретар РНБО висловив вдячність європейським партнерам та США за введення санкцій проти Росії.
"Ми вдячні нашим партнерам за стурбованість, яку вони висловлюють щодо російської агресії в Україні. Ми вдячні за санкції, які реалізуються проти Росії, і, особливо, дуже важливі останні санкції, які вжив президент Трамп, США, які достатньо суттєві і болісні для РФ", - додав Турчинов.
Нагадаємо, президент України Петро Порошенко зазначив, що найближчим часом Україна запровадить санкції щодо низки російських олігархів.
У п'ятницю, 6 квітня, США запровадили нові санкції щодо низки російських олігархів і компаній. Нові санкції стосуються можливого втручання Москви в президентські вибори США в 2016 році.
До санкційного списку потрапили російські бізнесмени і підприємці, чий статок перевищує 1 млрд дол. Зокрема, нові санкції запроваджено проти бізнесменів Олега Дерипаски, Ігоря Ротенберга, Сулеймана Керімова і Кирила Шамалова. Також у такому списку опинилися голова російського "Газпрому" Олексій Міллер, секретар Ради безпеки Микола Патрушев і голова "Роскомнагляду" Олександр Жаров.
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