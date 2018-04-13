Україна на наступному тижні продовжить санкції проти Росії, - Турчинов

Секретар РНБО висловив вдячність США та Європі за введення санкцій проти Росії

Україна на наступному тижні продовжить санкції проти РФ. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Турчинов на ХІ безпековому форумі.

"Хочу вас зразу проінформувати, що за дорученням президента наступного тижня відбудеться засідання РНБО, де будуть продовжені санкції, які існують сьогодні проти РФ і продубльовані санкції, які прийняли США та інші європейські країни", - зазначив Турчинов.

Секретар РНБО висловив вдячність європейським партнерам та США за введення санкцій проти Росії.

"Ми вдячні нашим партнерам за стурбованість, яку вони висловлюють щодо російської агресії в Україні. Ми вдячні за санкції, які реалізуються проти Росії, і, особливо, дуже важливі останні санкції, які вжив президент Трамп, США, які достатньо суттєві і болісні для РФ", - додав Турчинов.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко зазначив, що найближчим часом Україна запровадить санкції щодо низки російських олігархів.

У п'ятницю, 6 квітня, США запровадили нові санкції щодо низки російських олігархів і компаній. Нові санкції стосуються можливого втручання Москви в президентські вибори США в 2016 році.

До санкційного списку потрапили російські бізнесмени і підприємці, чий статок перевищує 1 млрд дол. Зокрема, нові санкції запроваджено проти бізнесменів Олега Дерипаски, Ігоря Ротенберга, Сулеймана Керімова і Кирила Шамалова. Також у такому списку опинилися голова російського "Газпрому" Олексій Міллер, секретар Ради безпеки Микола Патрушев і голова "Роскомнагляду" Олександр Жаров.