Україна на рівні МЗС звернулася до Росії через голодування Сенцова, - Беца

За її словами, визволення Сенцова не лежить у юридичній площині, адже Росія "розуміє мову сили та санкцій"

Міністерство закордонних справ України після того, як політв'язень Олег Сенцов оголосив голодування у російській колонії, направило РФ ноту

Українська влада вже не на рівні консулів, а на рівні МЗС вимагала від Москви надати українським консулам та лікарям доступ до Сенцова.

"Одразу, коли стало відомо про голодування, наш консул направив звернення до органів влади РФ, щоб надали дозвіл нашим консулам з ним зустрітися. Але за чотири роки консул жодного разу не отримав дозвіл на зустріч як із Сенцовим, так і з Кольченком (політв’язнем Олександром Кольченком – ред.). Ми написали ще одну ноту в МЗС Росії вже на рівні міністерства, але я не думаю, що вони нададуть відповідь", - сказала речниця МЗС Мар’яна Беца в ефірі "Громадського".

Вона наголосила, що визволення Сенцова не лежить у юридичній площині, адже Росія "розуміє мову сили та санкцій".

Беца також не виключила, що Росія може зробити нібито "гуманітарний" показовий крок і направити до Сенцова своїх представників. "Але це не вирішить ситуацію", - зауважила речниця МЗС.

Як відомо, український політв'язень Олег Сенцов оголосив голодування. Таким чином він вимагає відпустити всіх українців, яких тримають у Росії та анексованому Криму. Водночас стан здоров'я Олега Сенцова погіршився - у режисера кришаться зуби і випадає волосся.

Нагадаємо, що 13 листопада стало відомо, що Олега Сенцова утримують у штрафному ізоляторі колонії "Білий ведмідь". Пізніше Дмитро Дінзе повідомив, що режисера звільнили з ШІЗО. Раніше Сенцов перебував в колонії в Якутії, однак його перевели "через громадську активність на його підтримку", заявив адвокат.

Російська влада звинуватила кримчан Олега Сенцова і Олександра Кольченка в причетності до терактів в Криму. За сфабрикованим обвинуваченням Сенцова засудили до 20 років ув’язнення, Кольченка – до 10 років у колонії суворого режиму.

Європейська кіноакадемія звернулася до російської влади із закликом звільнити українського режисера Олега Сенцова.

Понад 60 членів Всесвітньої організації письменників закликали президента Росії Володимира Путіна помилувати Олега Сенцова.