Україна на виставці в Індії представила новий безпілотний комплекс "Sparrow-LE"

Держпідприємство "СпецТехноЕкспорт", що входить до складу "Укроборонпрому", на міжнародній авіакосмічній виставці "АероІндія-2017" презентувало новий тактичний безпілотний авіаційний комплекс "Sparrow-LE".

"Sparrow-LE" призначений для ведення повітряної розвідки по захищеному цифровому каналу передачі даних на відстані до 25 км від центру керування. Він може знаходитись у повітрі до 3,5 годин, повідомляє прес-служба "Укроборонпрому".

"Розмах крил нового безпілотника – більше 3 метрів, що значно підвищує його льотні характеристики порівняно з іншими комплексами такого класу та дозволяє залишається непомітним як візуально, так і для радарів. Безпілотник стійкий до механічних та температурних впливів, захищений від впливу вологи. Керування виконується як в ручному, так і в автоматичному режимах, включаючи автоматичний зліт та посадку. Комплекс спроможний визначити координати об’єктів та вести спостереження за об’єктами у складних метеоумовах та в гірській місцевості", - йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що в Україні зазначений безпілотний авіаційний комплекс вже готується до дослідної експлуатації у Збройних силах. На виставці "АероІндія-2017" комплекс презентується у видозміненій комплектації у зв’язку з деякою різницею у вимогах Збройних сил Індії до такого класу безпілотних систем.

"Вже в перший день своєї презентації розробка викликала великий інтерес в учасників виставки "АероІндія-2017", оскільки її технічні характеристики навіть перевищують вимоги індійських партнерів", - зазначається у повідомленні прес-служби.

Нагадаємо, що "Укроборонпром" розробив нове ракетне озброєння для Військово-повітряних сил України.