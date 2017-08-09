Україна наблизиться до плану дій щодо членства в НАТО уже наступного року, - Климпуш-Цинцадзе
Про це в інтерв’ю "Європейській правді" заявила віце-прем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе.
За її словами, цьогорічна програма ще не схожа на ПДЧ, але "зроблено великий крок в цьому напрямку".
Віце-прем’єр також повідомила, що в уряді вже розпочали роботу над підготовкою РНП на наступний рік.
"Я сподіваюся, що наступного року ми справді будемо виконувати річний план, подібний до тих, які мали нинішні члени Альянсу під час виконання своїх ПДЧ", - зазначила Климпуш-Цинцадзе.
Вона наголосила, що нові підходи та рішення до РНП зараз підтримують і уряд, і президент.
Нагадаємо, Президент Петро Порошенко не виключає, що ініціює референдум щодо вступу України до ЄС і НАТО.
Раніше Порошенко підписав закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо зовнішньополітичного курсу України", яким інтеграцію в НАТО визначено одним з національних пріоритетів.
Водночас Президент заявив, що Україна поки не має наміру подавати заявку на вступ до НАТО.
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