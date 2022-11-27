Україна надасть Африці та Азії 125 тис тонн зерна гуманітарної допомоги
Кабінет міністрів України схвалив надання гуманітарної допомоги країнам Африки та Азії у вигляді 125 тисяч тонн зерна, повідомляє офіційний сайт Уряду.
“Міністерству внутрішніх справ, Державній службі з надзвичайних ситуацій забезпечити надання товарів гуманітарної допомоги — зерна пшениці (не нижче 3 класу) та/або зерна кукурудзи загальним обсягом до 125 000 метричних тонн шляхом поставки до Республіки Судан, Республіки Ємен, Республіки Кенія, Федеративної Республіки Нігерія (далі — держави Африки та Азії)”, – йдеться у постанові.
Постановою передбачено виділення Міністерству внутрішніх справ (для ДСНС) 900 млн грн для закупівлі та поставки до держав Африки та Азії зерна пшениці (не нижче 3 класу) та/або зерна кукурудзи обсягом до 64 тисяч тонн.
Кошти будуть виділені з резервного фонду держбюджету.
Нагадаємо, Україна запустила продовольчу гуманітарну програму “Grain from Ukraine”. Її суть полягає в прямій закупівлі країнами-учасниками проєкту агропродукції в українських виробників.
Програма передбачає забезпечення зерном щонайменше 5 мільйонів людей до кінця весни 2023.
Додати коментар
- ФОТО Протести проти приїзду путіна та лукашенка відбулися у Єревані (фото)
- ФОТО На саміті G20 зустрілися Байден та Ердоган
- ВІДЕО Якщо росія хоче закінчити цю війну, хай доведе це діями: виступ Зеленського на G20
- Україна в темряві. До цього призвели помилка НАТО та недостатня підтримка Заходу – Том Купер
- Німецька корупція вбиває українців. Потоки російського газу і грошей обплутали як павутиння німецьку державу – Washington Post