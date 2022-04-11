Україна налагодила виробництво снарядів

Голова Міністерства оборони України зазначив, що Укроборонпром виробляє снаряди калібру 122-мм та 152-мм, а також 120-мм мін.

Підприємства Укроборонпрому налагодили виробництво снарядів. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков під час брифінгу в Ukraine Media Center.

"На сьогодні налагоджено виробництво снарядів калібру 122-мм та 152-мм, а також 120-мм мін силами Укроборонпрому і відповідно підприємствами, що входять до його складу. Я сподіваюся, що протягом кількох місяців вони реалістично збільшать свої обсяги. Зобов'язання вже є. Ми вже випробували їхні вироби, і вони працюють і працюватимуть на полі бою", – розповів чиновник.

Україна зараз не планує виробляти боєприпаси калібру 155 мм для сучасних артсистем, додав глава Міноборони.

"Поки що, станом на сьогодні, виробництво 155-го калібру для сучасних артилерійських платформ натовського стандарту ми не налагоджуємо. Сподіваємося, що отримуватимемо цю підтримку від партнерів. Але ми з вами маємо одну українську артустановку 155 калібру – "Богдана". Вона пройшла перші випробування. У нас є прямий діалог із виробниками. І якщо й далі відбуватиметься розвиток цієї 155-мм артсистеми, то, відповідно, під неї також буде налагоджено виробництво боєприпасів. Поки що снарядів 155 калібру від наших партнерів нам достатньо", – підсумував Резніков.

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