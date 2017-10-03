Україна наполягає на розширенні спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на сході, - Геращенко

Українська сторона під час зустрічі з європейською делегацією 10 березня наполягала на розширенні та вдосконаленні роботи спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на сході України.

"Разом з Марією Іоновою зустрілися з високою європейською делегацією під керівництвом Люка Девіня, директора у справах Росії, Східного партнерства, Центральної Азії та ОБСЄ Європейської служби зовнішніх дій. Європейські чиновники тільки-но повернулися з Донбасу, де вивчали політику безпеки та гуманітарної ситуації. Обмінялися думками щодо ефективності місії СММ ОБСЄ. Україна наполягає на її розширенні та вдосконаленні процедури моніторингу", - написала на своїй сторінці у Facebook перший заступник голови ВР Ірина Геращенко.

Крім того, вона повідомила про хід переговорів щодо звільнення заручників у рамках мінської групи.

"Ми на етапі залучення до процесу місії Верховного комісара ООН з прав людини (це буде прецедент подібного залучення місії), але ми відкриті для звільнення хлопців", - додала Геращенко.

Нагадаємо, що офіційний Берлін підтримує все, що сприятиме швидкому вирішенню конфлікту в Україні, в якому б форматі це не здійснювалося. Відтак, МЗС Німеччини виступає за розширення місії ОБСЄ на Донбасі.