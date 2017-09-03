Україна направила докази причетності Росії до теракту під Волновахою в Гаазький суд
"Ми вкотре підтвердили збройну агресію РФ проти України. Слідством встановлено особу, яка безпосередньо здійснювала керівництво бойовиками "ДНР" щодо війни проти ЗС України", - заявив на брифінгу перший заступник Генпрокурора Дмитро Сторожук, повідомляє "Укрінформ".
За його словами, вся інформація була передана українській делегації, яка перебуває у Гаазі у Міжнародному суді ООН, як доказова база російської агресії проти України.
"Ця інформація буде направлена до прокурора Міжнародного кримінального суду, який буде приймати рішення про початок розслідування російської агресії проти України", - сказав перший заступник глави ГПУ.
На брифінгу журналістам продемонстрували записи телефонних розмов російського полковника Анатолія Синельникова і громадянина України Юрія Шпакова, який безпосередньо керував "артилерійським батальйоном", що вів обстріл пукту пропуску. Синельников же обіймав посаду командира "5-ї армійської бригади" і командував діями Шпакова.
Російський полковник перебував у Донецьку за місцем розташування керівних органів так званої "ДНР", поінформували на прес-конференції.
Також під час брифінгу було повідомлено, що до обстрілу пасажирського автобуса під Волновахою в січні 2015 році причетні головний військовий комісар Пензенської області, полковник Анатолій Синельников і громадянин України, так званий військовий комендант Докучаєвська Юрій Шпаков.
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