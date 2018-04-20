Україна направила Франції запит щодо екстрадиції організатора "тітушок" Саркісяна

Саркісян був затриманий у Франції 12 квітня

Генеральна прокуратура звернулась до правоохоронців Франції із запитом про екстрадицію Армена Саркісяна, якого підозрюють в організації груп "тітушок" під час Майдану.

Жодних інших деталей у Департаменті спеціальних розслідувань ГПУ не повідомили, - інформує Громадське.

Раніше повідомлялось, що Україна відправить французьким правоохоронцям фото Саркісяна для перевірки достеменності його затримання.

Повідомлялось, що лише після ідентифікації підозрюваного по фото, Україна направить до Франції документи на його екстрадицію. Відповідно, можна вважати, що ідентифікація по фото підтвердила, що затриманий у Франції — дійсно Саркісян.

Нагадаємо, у Франції Інтерпол затримав Армена Саркісяна, якого українські силові відомства вважають організатором груп "тітушок" під час революції Гідності.

ГПУ повідомила, що відомство спрямує до Франції документи щодо екстрадиції Армена Саркісяна впродовж найближчого тижня.

Зодом, Армен Саркісян, підозрюваний у скоєнні злочинів під час Революції гідності, заявив, що перебуває в Росії і не був затриманий у Франції.