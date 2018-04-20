Україна направила Франції запит щодо екстрадиції організатора "тітушок" Саркісяна
Жодних інших деталей у Департаменті спеціальних розслідувань ГПУ не повідомили, - інформує Громадське.
Раніше повідомлялось, що Україна відправить французьким правоохоронцям фото Саркісяна для перевірки достеменності його затримання.
Повідомлялось, що лише після ідентифікації підозрюваного по фото, Україна направить до Франції документи на його екстрадицію. Відповідно, можна вважати, що ідентифікація по фото підтвердила, що затриманий у Франції — дійсно Саркісян.
Нагадаємо, у Франції Інтерпол затримав Армена Саркісяна, якого українські силові відомства вважають організатором груп "тітушок" під час революції Гідності.
ГПУ повідомила, що відомство спрямує до Франції документи щодо екстрадиції Армена Саркісяна впродовж найближчого тижня.
Зодом, Армен Саркісян, підозрюваний у скоєнні злочинів під час Революції гідності, заявив, що перебуває в Росії і не був затриманий у Франції.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Як "АвтоЄвроСила" переконувала Уряд відмовитися від підвищення цін на пальне, - ФОТО ВІДЕО
- ФОТО Королівство Марокко. Як отримати заряд африканських пригод за 256 євро?
- ФОТО Ізолятор в Лук'янівському СІЗО, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Найдорожча вілла Німеччини належить українському втікачеві мільярдеру, - ФОТОСказати, що Villa Glory - розкішний маєток, було би надто скромно
- Що ми дізналися з історії про Facebook та Cambridge Analytica?Або чому іноді варто поговорити про політику за партією шахів?