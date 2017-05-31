Україна направила Газпрому постанову про арешт його акцій

Мін'юст України направив Газпрому постанову про арешт його акцій Газтранзиту в рамках антимонопольної справи

Антимонопольний комітет України в квітні 2017 року направив до департаменту державної виконавчої служби міністерства юстиції України вимога про примусове стягнення з ПАТ Газпром 171, 9 млрд грн (близько $6,5 млрд – НВ Бізнес).

Газпром 12 травня отримав через представництво в Києві постанови Департаменту державної виконавчої служби міністерства юстиції України про відкриття виконавчого провадження на суму 189,125 млрд грн (за курсом на 31 березня 2017 року 394,687 млрд руб.), включаючи суму виконавчого збору 17,193 млрд грн (за курсом на 31 березня 2017 року - 35,881 млрд руб.), та накладення арешту на належні компанії акції АТ Газтранзит, - йдеться у звіті російського монополіста, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Нагадаємо, що Київський апеляційний господарський суд підтвердив стягнення з "Газпрому" 172 млрд грн штрафу та пені, накладених на нього рішенням Господарського суду за позовом Антимонопольного комітету України.

5 грудня Господарський суд Києва ухвалив рішення про примусове стягнення з російської компанії "Газпром" майже 172 млрд гривень.

Відзначимо, що в кінці грудня 2015 року Антимонопольний комітет України повідомив, що в 2009-2015 роках "Газпром", займаючи монопольне становище на ринку, постійно порушував умови транзитного контракту з НАК "Нафтогаз" і ігнорував будь-які звернення про зміну умов співпраці на економічно обгрунтовані і взаємовигідні. 22 січня 2016 року АМКУ наклав штраф в розмірі 86 млрд грн на "Газпром".

НАК "Нафтогаз України" 16 червня 2014 року подав позов в Стокгольмський арбітражний суд проти російської енергетичної компанії "Газпром".

"Газпром" 12 квітня подав позов до Господарського суду Києва з проханням визнати недійсним рішення АМКУ. 13 квітня суд повернув цей позов без розгляду, пославшись на неналежне оформлення позовної заяви, а саме - неподання доказів повноважень особи, яка підписала позов. Оскарження цього рішення в апеляційному суді також було безуспішним.