Україна направила ноту ЄС через дії Газпрому, - МЗС
Про це повідомила заступниця міністра закордонних справ з євроінтеграції Олена Зеркаль.
"Щойно направили ноту ЄС про застосування механізму раннього попередження кризових ситуацій в енергетиці відповідно до статті 340 та додатку 26 Угоди про Асоціацію. Також ініціюємо тристоронні переговори у форматі Україна–ЄС–Росія щодо забезпечення стабільності постачання газу в Україну та ЄС", — написала вона у Facebook.
За її словами, сьогоднішні дії Газпрому щодо невиконання своїх договірних зобов’язань та відмова виконувати рішення Стокгольмського арбітражу є загрозою виникнення надзвичайної ситуації у постачанні газу до України та ЄС.
"Газпром вкотре доводить свою недоброчесність. І, як завжди, намагається підставити Україну. Не вийде!", — написала Зеркаль.
"Історія 2009 року не повториться. Стокгольм, Угода про асоціацію та реформа ринку газу остаточно змінили парадигму відносин з РФ у газовій сфері. Шантаж більше не працює", — наголосила вона.
Нагадаємо 28 лютого Нафтогаз заявив, що Газпром зобов’язали сплатити $2,56 млрд Україні. За словами голови правління Нафтогазу Андрія Коболєва, рішення арбітражу має понад тисячу сторінок. Він додав, що термін сплати для Газпрому починається з наступного дня — тобто 1 березня 2018 року.
Після цього Газпром повернув Нафтогазу предплату за газ і відмовився постачати його з 1 березня.
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