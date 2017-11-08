Україна направила Росії ноту протесту через дії у Керченській протоці
"МЗС України висловлює протест у зв’язку з запровадженням Російською Федерацією заборони судноплавства через Керченську протоку протягом серпня та вересня 2017 року, пов’язаної з будівництвом мосту, та вкотре наголошує на протиправності таких дій", - зазначають у МЗС.
Також у відомстві наголошують, що будівництво моста відбувається з порушеннями міжнародного права, оскільки Україна як прибережна країна не надавала такого права.
В Україні також занепокоєні шкодою навколишньому середовищу, яку може завдати будівництво.
"Запровадження Російською Федерацією в односторонньому порядку обмеження на морське судноплавство через Керченську протоку є черговим грубим нехтуванням Російською Федерацією нормами міжнародного права", - наголошує МЗС.
У зв’язку з цим Україна направила ноту протесту російській стороні.
Як відомо, про необхідність побудувати перехід через Керченську протоку президент Росії Володимир Путін заявив відразу ж після анексії Криму - в березні 2014 року. Побудувати міст обіцяли до 2018 року, здати в експлуатацію - влітку 2019 року.
9 червня цього року Росія заборонила рух всіх кораблів і суден, за винятком кораблів і суден Військово-морського флоту РФ, кораблів і суден федеральних органів безпеки РФ, а також суден, що беруть участь у процесі будівництва Керченського мосту.
Мінінфраструктури України заявило, що Україна готує позов до РФ у зв'язку зі збитками портів через Керченський міст.
Крім того у травні 2017 року було відкрито кримінальне провадження за фактом порушення правил екологічної безпеки при будівництві мосту через Керченську протоку між територією Росії і окупованим півостровом Крим. Будівництво Росією моста через Керченську протоку може призвести до екологічної катастрофи.
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