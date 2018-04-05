Україна направила Росії ноту: вимагає відпустити українських рибалок

Україна заявляє категоричний протест проти "незаконного затримання Російською Федерацією українського риболовецького судна ЯМК-0041 та його екіпажу"

Міністерство закордонних справ України направило до Росії ноту у зв’язку із затриманням українського риболовецького судна біля берегів Криму.

Про це повідомила речниця МЗС Мар'яна Беца.

"У зв'язку із затриманням українського риболовецького судна терміново надіслали ноту МЗС РФ щодо з'ясування всіх обставин затримання", – зазначила вона.

У коментарі "Українській правді" Беца наголосила, що Україна заявляє категоричний протест проти незаконного затримання Російською Федерацією українського риболовецького судна ЯМК-0041 та його екіпажу.

"Затримання Росією риболовецького судна є узурпацією суверенних прав України по відношенню до цих акваторій і становить порушення Конвенції ООН з морського права, а також звичаєвого міжнародного права. Україна вимагає невідкладно звільнити риболовецьке судно та його екіпаж", – заявила Беца.

Вона пояснила, що, згідно з резолюцією ГА ООН 68/262 від 27 березня 2014 року, протиправна агресія Російської Федерації не змінює статус Криму як частини суверенної території України.

"Україна залишається прибережною державою по відношенню до акваторій, прилеглих до Криму, включаючи територіальне море, що простягається на 12 морських миль від його узбережжя", – підсумувала Беца.

Нагадаємо, українське риболовецьке судно "ЯМК-0041" (порт приписки – Очаків) затримали у п'ятницю в акваторії Чорного моря. Екіпаж – п'ятеро громадян України – доставили в анексований Крим.

Постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабін заявив, що підконтрольна Кремлю влада анексованого Криму, затримавши українське риболовецьке судно, порушила норми міжнародного морського права.

Речник Державної прикордонної служби України Олег Слободян заявив, що українські моряки, яких затримали російські прикордонники, мали всі необхідні документи для вилову риби у 12-мильній морській зоні Чорного моря.