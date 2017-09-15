Україна направить на експертизу в Раду Європи мовну статтю нового закону про освіту

Гриневич сподівається, що президент підпише закон "Про освіту", поки буде йти експертиза

Україна готова направити на експертизу в Раду Європи статтю про мову освіти нової редакції закону "Про освіту".

"Ми готові до Ради Європи надати цю статтю закону для експертизи з приводу того, що ця стаття не порушує ті міжнародні зобов'язання, які взяла на себе Україна", - заявила міністр освіти і науки України Лілія Гриневич після зустрічі з послами іноземних держав, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Міністр також висловила сподівання, що президент України Петро Порошенко підпише закон "Про освіту", поки буде йти експертиза.

"Я дуже сподіваюся, що президент підпише закон про освіту", - зазначила Гриневич.

Зазначимо, що сьогодні в МЗС України міністр освіти Лілія Гриневич зустрілася з главами дипломатичних місій для обговорення змісту та особливостей нещодавно прийнятого закону "Про освіту". Як уточнив заступник глави МЗС України Вадим Пристайко, на зустрічі були присутні посли та представники посольств 11 країн, а також представники ЄС, Ради Європи та ОБСЄ.

Нагадаємо, глави МЗС Болгарії, Угорщини, Греції і Румунії підписали листа главі МЗС України, де висловили занепокоєння через новий закон про освіту.

5 вересня Верховна Рада ухвалила закон про освіту, який започатковує реформу освіти в Україні. Закон, серед іншого, визначає, що мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова.

МЗС Угорщини розкритикувало закон, наголошуючи, що він порушує права угорської меншини.

Також голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль закликав Президента України Петра Порошенка ветувати нещодавно схвалений закон про освіту і повернути його у Верховну Раду з правками. Найчисельнішою національною меншиною на Закарпатті є угорці.

Окрім того, румунський уряд має намір обговорити з владою України питання навчання представників румунської меншини рідною мовою

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив міністру закордонних справ Павлу Клімкіну та міністру освіти і науки Лілії Гриневич роз'яснити послам країн Європейського Союзу положення про мову навчання нового закону "Про освіту".