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Україна збільшила експорт до країн ЄС

За останні чотири місяці в структурі українського експорту до ЄС з’явилося 366 товарних підпозицій
Основним торговельним партнером України в експорті товарів залишається Європейський Союз - за перші 4 місяці цього року його частка склала 42,9%.
Україна збільшила експорт до країн ЄС Фото: holos.uz

"У порівнянні з аналогічним періодом у 2017 році нам вдалося зробити якісний ривок в торгівлі до ЄС", - наголосили у Міністерстві економічного розвитку і торгівлі у Facebook.

Експорт України до Євросоюзу за перші чотири місяці збільшився на 26,6% ($1,4 млрд) і склав $6,6 млрд.

У міністерстві додають: Україні є що запропонувати європейському ринку. За останні чотири місяці в структурі українського експорту до ЄС з’явилося 366 товарних підпозицій. Серед них: пропілен, полівінілхлорид, електричне сигналізаційне обладнання для залізниць та трамвайних колій та навіть яйця птиці без шкаралупи.

Темпи зростання експорту до Євросоюзу є значно вищими ніж в цілому з України. За даними Державної служби статистики України, загалом експорт товарів з України за січень-квітень цього року виріс на 12,8%.

Нагадаємо, що в 2017 році від'ємне сальдо зовнішньоторговельного балансу України склало $2,6 млрд, тоді як за 2016 рік зовнішньоторговельний баланс країни був зведений з профіцитом $540 млн.

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23 06 2018 17:01
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