Україна збільшила експорт до країн ЄС
"У порівнянні з аналогічним періодом у 2017 році нам вдалося зробити якісний ривок в торгівлі до ЄС", - наголосили у Міністерстві економічного розвитку і торгівлі у Facebook.
Експорт України до Євросоюзу за перші чотири місяці збільшився на 26,6% ($1,4 млрд) і склав $6,6 млрд.
У міністерстві додають: Україні є що запропонувати європейському ринку. За останні чотири місяці в структурі українського експорту до ЄС з’явилося 366 товарних підпозицій. Серед них: пропілен, полівінілхлорид, електричне сигналізаційне обладнання для залізниць та трамвайних колій та навіть яйця птиці без шкаралупи.
Темпи зростання експорту до Євросоюзу є значно вищими ніж в цілому з України. За даними Державної служби статистики України, загалом експорт товарів з України за січень-квітень цього року виріс на 12,8%.
Нагадаємо, що в 2017 році від'ємне сальдо зовнішньоторговельного балансу України склало $2,6 млрд, тоді як за 2016 рік зовнішньоторговельний баланс країни був зведений з профіцитом $540 млн.
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