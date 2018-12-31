Україна нарощує угруповання на Азові, - командувач ВМС

"Для національних Військово-морських сил, як і для всієї України, 2018-й став роком нових випробувань і конкретних результатів"

У відповідь на агресивні дії Росії в Керченській протоці Україна розгорнула сили і системно нарощує угруповання в Азовському морі.

Про це повідомив у новорічному вітанні командувач Військово-морських сил Збройних сил України адмірал Ігор Воронченко, оприлюдненому у понеділок на сторінці ВМС ЗСУ у Facebook.

"Щиро вітаю співвітчизників і наших друзів з усього світу з Новим, 2019-м, роком та Різдвом Христовим! Для національних Військово-морських сил, як і для всієї України, 2018-й став роком нових випробувань і конкретних результатів. Опрацьована нами разом з українськими та іноземними експертами Стратегія ВМС ЗС України чітко визначила орієнтири нашого розвитку до 2035 року. Підвищені бойові спроможності морського, берегового і повітряного компонентів національного флоту, продовжено удосконалення системи базування. У відповідь на агресивні дії РФ ми розгорнули сили і системно нарощуємо угруповання на Азові", - зазначив він.

Воронченко нагадав, що особливо напруженими стали останні місяці 2018 року. "25 листопада Росія здійснила відкритий акт агресії та захопила в полон 24 українських військових моряків. Ця подія сколихнула весь світ, згуртувала нас і об’єднала в боротьбі з країною-агресором. Повернення додому наших героїв – це зараз головне завдання, це наша справа честі. Бойові побратими, ми з вами!" - наголосив командувач ВМС.

Він також додав, що 2019-й для національного флоту стане роком нових викликів, здобутків і можливостей. "Ми продовжимо приведення організаційно-штатної структури до стандартів НАТО, отримаємо нові кораблі і катери, новітні зразки озброєння. У центрі нашої уваги завжди буде людина, тому ключовим стане прийом нових гуртожитків і військових містечок, підвищення соціальних стандартів військової служби. Ми розбудуємо наші Військово-морські сили й забезпечимо комфортні умови служби для кожного українського військового моряка", - пообіцяв Воронченко.

Він також подякував усім, хто підтримує національний флот, і кожному, хто, виконує бойові завдання із захисту Батьківщини, та побажав військовим морякам і бойовим побратимам та всім патріотам України непохитної віри в перемогу.

Нагадаємо, російські військові в неділю, 25 листопада, атакували українські катери, що спробували пройти з Чорного в Азовське море, але не були пропущені через Керченську протоку. Шестеро українців отримали поранення.

Російські прикордонники захопили українські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу". Після цього проходження суден, які прямували в українські порти в Азовському морі, кілька днів було повністю заблоковане.

Київський районний "суд" окупованого Сімферополя заарештував на 2 місяці 24 українських моряків, яких захопили ФСБ Росії в районі Керченської протоки.