Україна наростила експорт свинини у 3 рази за півроку

Україна у І півріччі збільшила експорт свинини у 2,7 разів

Експорт свинини з України за шість місяців 2017 року зріс у 2,7 рази в порівнянні з відповідним періодом 2016 року - до 3,576 тис. тонн.

Про це свідчать дані Державної фіскальної служби, передає Інтерфакс-Україна.

Цієї продукції було поставлено на суму $7,47 млн проти $1,96 млн за січень-червень 2016 року.

Імпорт свинини в Україну за цей період скоротився у 2,3 рази - до 925 тонн. В країну цього виду м'яса було ввезено на суму $1,643 млн, що в 1,9 рази менше, ніж в січні-червні 2016 року.

Нагадаємо, що Україна в 2016 році скоротила поставки свинини на зовнішні ринки в 8,6 рази - до 3,16 тис. тонн, імпорт цієї продукції впав на 23,2% - до 2,84 тис. тонн.

Раніше повідомлялося, що Україна суттєво наростила експорт і імпорт сирів.

Нагадаємо, що у першому кварталі 2017 року від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 736,5 млн доларів.