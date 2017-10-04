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Україна наростила експорт цукру в дев'ять разів

Основними покупцями українського цукру в січні-березні цього року стали Кот-Д'івуар (12,3%), Шрі-Ланка (12,2%) і М'янма (9,1%)
За підсумками першого кварталу 2017 року обсяги експорту цукру з України склали 267,4 тис. тонн, що перевищує результати аналогічного періоду минулого року більш ніж у 9 разів.
Україна наростила експорт цукру в дев Фото: 112.ua

Відзначається, що всього за рахунок експорту цукру в цьому році вже отримано $ 131,5 млн, що склало 1,27% від всієї виручки українського експорту. Крім того, отримані за три місяці 2017 року "цукрові" валютні надходження становлять 57% від експорту цукру за весь минулий рік. Про це свідчать дані Державної фіскальної служби, інформує прес-центр Української аграрної конфедерації

Основними покупцями українського цукру в січні-березні цього року стали Кот-Д'івуар (12,3%), Шрі-Ланка (12,2%) і М'янма (9,1%).

Станом на лютий, Україна у 2016-2017 маркетинговому році, у порівнянні з попереднім періодом, збільшила експорт цукру в 33 рази.

Нагадаємо, українські цукровиробники у вересні 2016 року експортували 39,9 тис. тонн цукру. Це рекордний місячний показник за останні п'ять років.

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10 04 2017 15:06
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