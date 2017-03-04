Україна наростила транспортування газу в Європу на 20% Українська ГТС транспортувала європейським споживачам 23,2 млрд кубометрів газу, що на 20% більше показників 2016 року

За підсумками першого кварталу 2017 року через національну газотранспортну мережу України для європейських споживачів було транспортовано 23,2 млрд кубометрів газу, що на 20% більше показників минулого року.

Фото: utg.ua

У березні обсяг транзитної роботи склав 6,6 млрд кубометрів природного газу, що відповідає показникам аналогічного періоду минулого року. За оперативною інформацією центрального диспетчерського департаменту, щодоби для потреб європейських споживачів транспортується 220,5 млн кубометрів блакитного палива. Про це повідомляє прес-служба ПАТ Укртрансгаз. "Станом на ранок 3 квітня тиск на російській прикордонній газовимірювальної станції Суджа становить 57,7 атмосфери замість обумовлених контрактом 60,0 атм. Незважаючи на недотримання контрактних тисків російською стороною, Україна забезпечує стабільні поставки газу в Європу", - йдеться в повідомленні Укртрансгаз. Нагадаємо, у березні Україна припинила відбір газу з підземних сховищ газу і розпочала його закачування. З початку опалювального сезону газу в підземних сховищах України стало менше на 43%.

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