Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Україна наростила транспортування газу в Європу на 20%

Українська ГТС транспортувала європейським споживачам 23,2 млрд кубометрів газу, що на 20% більше показників 2016 року
За підсумками першого кварталу 2017 року через національну газотранспортну мережу України для європейських споживачів було транспортовано 23,2 млрд кубометрів газу, що на 20% більше показників минулого року.
Україна наростила транспортування газу в Європу на 20% Фото: utg.ua

У березні обсяг транзитної роботи склав 6,6 млрд кубометрів природного газу, що відповідає показникам аналогічного періоду минулого року.

За оперативною інформацією центрального диспетчерського департаменту, щодоби для потреб європейських споживачів транспортується 220,5 млн кубометрів блакитного палива. Про це повідомляє прес-служба ПАТ Укртрансгаз.

"Станом на ранок 3 квітня тиск на російській прикордонній газовимірювальної станції Суджа становить 57,7 атмосфери замість обумовлених контрактом 60,0 атм. Незважаючи на недотримання контрактних тисків російською стороною, Україна забезпечує стабільні поставки газу в Європу", - йдеться в повідомленні Укртрансгаз.

Нагадаємо, у березні Україна припинила відбір газу з підземних сховищ газу і розпочала його закачування.

З початку опалювального сезону газу в підземних сховищах України стало менше на 43%.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

03 04 2017 14:47
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Іменем України: як Петро Порошенко допомагає заробляти мільярди Ринату Ахметову. І про себе не забуває

Іменем України: як Петро Порошенко допомагає заробляти мільярди Ринату Ахметову. І про себе не забуває

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.