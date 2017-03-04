Україна наростила транспортування газу в Європу на 20%
У березні обсяг транзитної роботи склав 6,6 млрд кубометрів природного газу, що відповідає показникам аналогічного періоду минулого року.
За оперативною інформацією центрального диспетчерського департаменту, щодоби для потреб європейських споживачів транспортується 220,5 млн кубометрів блакитного палива. Про це повідомляє прес-служба ПАТ Укртрансгаз.
"Станом на ранок 3 квітня тиск на російській прикордонній газовимірювальної станції Суджа становить 57,7 атмосфери замість обумовлених контрактом 60,0 атм. Незважаючи на недотримання контрактних тисків російською стороною, Україна забезпечує стабільні поставки газу в Європу", - йдеться в повідомленні Укртрансгаз.
Нагадаємо, у березні Україна припинила відбір газу з підземних сховищ газу і розпочала його закачування.
З початку опалювального сезону газу в підземних сховищах України стало менше на 43%.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Хочеш виграти тендер – заплати відкат