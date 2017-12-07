Україна найближчим часом почне діалог з НАТО щодо приєднання до ПДЧ, - посол

Україна вже найближчим часом розпочне діалог з НАТО про те, яким чином отримати запрошення до Плану дій щодо членства (ПДЧ).

Про це розповів новий глава місії України при НАТО Вадим Пристайко, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, це стало його завданням як посла України при НАТО.

При цьому Пристайко не сумнівається, що Україна точно ініціює процедуру приєднання до ПДЧ, хоча цього може і не статися за найближчий тиждень чи місяць.

"Ми не хотіли б просити те, що союзники не можуть запропонувати. Але я, як посол, отримав завдання: ми маємо започаткувати діалог про те, яким чином спокійно і дипломатично Україна отримає запрошення до ПДЧ. Впевнений, він розпочнеться вже найближчим часом", - заявив посол.

За його словами, українська сторона не хоче надсилати звернення щодо приєднання до ПДЧ до того, коли НАТО буде готовий його задовольнити.

"Я ставлю за мету досягти такого моменту, коли Альянс сам чекатиме наше звернення і щойно воно надійде – урочисто та на найближчому засіданні надасть Україні План дій щодо членства", - зазначив Пристайко.

Нагадаємо, що генсек НАТО Єнс Столтенберг на спільному брифінгу з Президентом України Петром Порошенком заявив, що країни НАТО і Україна визначатимуть, коли настане час членства в Альянсі.

У свою чергу, Президент України Петро Порошенко заявив, що комісія Україна-НАТО погодила початок діалогу про подачу Україною заявки на отримання плану дій щодо членства в альянсі.