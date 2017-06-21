Україна не дозволила Польщі проведення пошуку вбитих поляків на своїй території

Україна скасувала дозволи для польського Інститут національної пам`яті на проведення пошуку та ексгумації поляків, похованих в Україні, і не погоджується на їхнє відновлення.

Україна скасувала відповідні дозволи, після того як у квітні було знесено пам’ятник Українській повстанській армії в Грушовичах (Польща), повідомляє "Польське Радіо".

Польська делегація на чолі з директором Бюро збереження пам’яті про боротьбу і мучеництво ІНП Адамом Сівеком прибули до Львова на зустріч із представниками українського Інституту національної пам’яті щодо відновлення дозволів, однак зустріч закінчилась нічим.

Як зазначається, українська сторона зайняла неприйнятну для Польщі позицію.

"Йдеться, зокрема, про легалізацію таких самовільних "українських пам’ятників у Польщі і польських в Україні, а також відновлення оригінальної версії пам’ятника у Грушовичах", – пояснив Сівек.

На думку Сівека, відновлення пам’ятника в Грушовичах неможливе, бо він не стояв на місці поховання українців, а прославляв УПА.

"Немає підтверджених ексгумацією доказів, котрі б дозволяли трактувати місце, де стояв знесений пам’ятник, військовим похованням або будь-яким похованням", - наголосив він.

Під час переговорів Адам Сівек запропонував українській стороні проведення в Грушовичах ексгумації, але ті, за його словами, не зацікавилися цією пропозицією.

Представники ІНП запропонували українській стороні чергову зустріч, цього разу в Польщі. Як повідомляється, імовірно, вона відбудеться після канікул.

Нагадаємо, 26 квітня у селі Грушовичі поблизу Перемишля демонтували пам’ятник воякам УПА. Роботи з демонтажу очолив президент Національного Руху у Підкарпатському воєводстві Марек Кульпа.

Після цього, Український інститут національної пам'яті (УІНП) заявив про призупинення легалізації польських пам’ятників в Україні.

Пам’ятник воякам УПА на цвинтарі у Грушовичах звели у жовтні 1994 року. Пам'ятник неодноразово нищили вандали, але силами українців у Польщі монумент відновлювали.