Україна не хоче бути розмінною монетою у переговорах між США та Росією, - МЗС
"Україна є стурбованою тим, що президент США Дональд Трамп усуне Київ від будь-яких мирних переговорів, якими він намагається поліпшити відносини з Москвою. Оскільки ми говоримо про майбутнє нашої країни, ми не хочемо бути виключені з переговорів. Ми не хочемо бути розмінною картою. Ми хочемо брати в цьому участь", – наголосила Зеркаль, інформує Reuters.
Крім того, вона підкреслила, що більше не вірить у джентльменські угоди, оскільки анексією Криму Росія порушила Будапештський меморандум 1994 року, згідно з яким Україна, Білорусь і Казахстан відмовилися від ядерної зброї в обмін на гарантії територіальної цілісності.
Також заступниця міністра повторила заклик президента Петра Порошенка до Заходу підтримувати санкції, запроваджені проти Росії у 2014 році через анексію Криму та підтримку сепаратистів на Донбасі.
"Це єдиний інструмент, який ми всі маємо, щоб запобігти подальшому прояву агресії Путіна", – підкреслила Зеркаль.
А щодо Німеччини, то посадовець сподівається, що канцлер Ангела Меркель буде продовжувати наполягати на мирному вирішенні конфлікту на Сході України.
"Вона є єдиною людиною у світі, яка може говорити та переконувати Путіна щось робити або не робити", – додала представниця МЗС.
Нагадаємо, що голова комітету з закордонних справ Європарламенту Ельмар Брок розкритикував пропозицію президента США Дональда Трампа скасувати санкції проти Росії в обмін на скорочення її ядерного арсеналу.
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