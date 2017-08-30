Україна не є хабом для терористів ІДІЛ в Європу, - заява посольства

Посольство України у Великій Британії присоромило британський телеканал Sky News за публікацію їх матеріалу, де йдеться про те, що Україна стала хабом для російських джихадистів ІДІЛ на їх шляху в Європу.

Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті посольства.

"Отже, в чому винна Україна? У тому, що на її території можуть бути екс-джихадисти? Багато європейських країн, в тому числі Великобританія, на жаль, уже тривалий час стикаються з проблемою боротьби з радикалами на своїй території. Чи означає це, що кожна європейська країна кваліфікується як «центр» для терористичних маршрутів? Звичайно, ні. Факти важливі. Факти, засновані на достовірній і всебічній інформації", - йдеться в заяві.

Дипломати звернули увагу, що стаття підготовлена московським кореспондентом Sky News з посиланням на деяких сумнівних "спостерігачів, громадських активістів та аналітиків", які і стверджують, що Україна є "центром" для колишніх джихадистів. Мало того, автор навіть пішов далі і дав цій статті помітну, але сумнівну назву, що звинувачує Україну в тому, що вона нібито перетворилася в терористичний маршрут до Європейського Союзу для російських бійців ІДІЛ.

"Якби це твердження було опубліковане в таблоїді, ми могли б легко втратити його. Проте, авторитетний канал Sky News мав би засновувати свої твердження на більш надійній інформації, а не на свідченнях тільки одного журналістського джерела, яким би хорошим воно не було", - заявили в посольстві.

Дипломати також нагадали, що NYT недавно опублікувала статтю, помилково заявивши, що Україна передала ракетні двигуни в Північну Корею. Стаття також була заснована на коментарі одного експерта, який насправді пізніше спростував ці твердження.

"Отже, ось наша проста рада: істина випливає з плюралізму думок", - йдеться в тексті.

У статті Sky News стверджується, що в Україні ховаються 400-500 колишніх джихадистів - переважно російськомовних громадян Росії або центральноазіатських держав. Україна залучає їх тим, що країна нещодавно підписала угоду про безвізовий в'їзд в ЄС і через корупційні можливості тут нібито легко отримати новий паспорт.

"Вони їдуть сюди за паспортами - Україна це корупційний вузол", - заявила британському каналу журналіст "Української правди" Катерина Сергацкова, - з внутрішнім паспортом України можна отримати біометричний і переїхати в Європу".