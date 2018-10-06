Україна не має послів у 16 країнах, – МЗС
У Міністерстві закордонних справ України зазначили, що відомство вживає всіх необхідних заходів для оперативного заповнення наявних вакансій глав дипломатичних представництв, передає УНН.
Українських послів немає у таких країнах: Алжирській Народній Демократичній Республіці, Республіці Вірменія, Грецькій Республіці, Королівстві Данія, Естонській Республіці, Ефіопії, Ірландії, Киргизькій Республіці, Республіці Куба, Латвійській Республіці, Республіці Перу, Південно-Африканській Республіці, Російській Федерації, Республіці Хорватія, Чорногорії, Швейцарській Конфедерації.
"Процедура призначення керівників закордонних дипломатичних установ є тривалою і має цілу низку етапів, а саме: підбір кандидатури, погодження кандидата президентом України, очікування на агреман приймаючої сторони, підготовка Указу президента", - підкреслили в МЗС.
Водночас у відомстві додали, що "наразі очікується отримання агреманів для декількох послів" - тобто попередньої згоди держави на прийняття певної особи як глави дипломатичного представництва іншої держави.
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