Україна не може на 100% відстояти свої інтереси по Донбасу, - посол Німеччини

Він зазначив, що положення угод, яких вимагає українська та російська сторони вкрай відрізняються

Посол Німеччини в Україні Ернст Райхель переконаний, що для реалізації Мінських угод Україна змушена йти на компроміси з пропозиціями Росії, зокрема, особливого статусу Донбасу і питання амністії.

"Мінський процес - це постійний процес, коли щось дається і щось виходить натомість, це дипломатичний підхід. Це свого роду компроміс - поняття, яке набуло останнім часом погану славу. Але такий підхід реалістичний. Своїми ідеями щодо вирішення конфлікту Україна не може на 100% відстояти свої інтереси, оскільки треба домовлятися з Росією про порядок дій", - розповів Райхель в інтерв'ю "РБК-Україна".

Він зазначив, що положення угод, яких вимагає українська та російська сторони вкрай відрізняються, додавши, що особливий статус Донбасу - "це пункт, на якому наполягала російська сторона, у свою чергу, беручи на себе зобов'язання забезпечити виведення військ з цих територій та надання Україні контролю над кордоном".

"Але це нічого не змінює у тому, що і німецька сторона, і французька сторона повністю підтримують Україну з принципових питань", - додав дипломат.

Зокрема, Райхель побоюється, що Мінські угоди перебувають на межі зриву.

Також Райхель запевняє, що відсутність російських військ не є обов'язковою умовою проведення виборів на Донбасі.