Україна не може на 100% відстояти свої інтереси по Донбасу, - посол Німеччини
"Мінський процес - це постійний процес, коли щось дається і щось виходить натомість, це дипломатичний підхід. Це свого роду компроміс - поняття, яке набуло останнім часом погану славу. Але такий підхід реалістичний. Своїми ідеями щодо вирішення конфлікту Україна не може на 100% відстояти свої інтереси, оскільки треба домовлятися з Росією про порядок дій", - розповів Райхель в інтерв'ю "РБК-Україна".
Він зазначив, що положення угод, яких вимагає українська та російська сторони вкрай відрізняються, додавши, що особливий статус Донбасу - "це пункт, на якому наполягала російська сторона, у свою чергу, беручи на себе зобов'язання забезпечити виведення військ з цих територій та надання Україні контролю над кордоном".
"Але це нічого не змінює у тому, що і німецька сторона, і французька сторона повністю підтримують Україну з принципових питань", - додав дипломат.
Зокрема, Райхель побоюється, що Мінські угоди перебувають на межі зриву.
Також Райхель запевняє, що відсутність російських військ не є обов'язковою умовою проведення виборів на Донбасі.
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