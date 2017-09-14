Україна не надавала Росії деталі слідства у справі Вороненкова, – прокуратура
"Поширена у російських ЗМІ інформація про те, що органи прокуратури України повідомили російській стороні відомості про результати розслідування вбивства екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова, не відповідає дійсності", - повідомила речниця прокуратури Києва Надія Максимець у Facebook.
Максимець розповіла, що слідство в даному кримінальному провадженні проводить прокуратура Києва. На даний час воно перебуває на завершальній стадії.
"Найближчим часом буде оголошено про його результати", - пообіцяла речниця.
Раніше російське видання "Росбалт" написало, що нібито Генпрокуратура України у відповідь на запит з Москви розповіла російським правоохоронним органам про результати розслідування вбивства Вороненкова.
Зокрема, йдеться в статті, ГПУ повідомила про те, що цей злочин на замовлення російських спецслужб організували двоє - колишній чоловік дружини Вороненкова Марії Максакової і власник банку, що працює в Криму.
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