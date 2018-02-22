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Україна не отримає макрофінансову допомогу ЄС без створення Антикорупційного суду, - Єврокомісія

Європейська комісія готова продовжувати програму надання макрофінансової допомоги Україні
Для отримання макрофінансової допомоги від Європейського Союзу Україна повинна створити Антикорупційний суд та продовжити співпрацю з МВФ
Україна не отримає макрофінансову допомогу ЄС без створення Антикорупційного суду, - Єврокомісія Фото: bond.org.uk

Про це заявив генеральний директор Єврокомісії Крістіан Даніельсон, передає "Європейська правда".

Європейська комісія готова продовжувати програму надання макрофінансової допомоги Україні, однак для нього необхідно виконати низку умов. Зокрема, першою вимогою є продовження діючої програми співпраці України з МВФ.

"Зараз Україна перебуває в дискусії з МВФ щодо умов продовження програми фінансування. Має бути досягнута ця згода і має бути оголошено про продовження співпраці України з МВФ, щоби ми могли зробити наступні кроки щодо надання Києву макрофінансової допомоги", - сказав Даніельсон.

Також він підтвердив, що обов’язковою вимогою є створення Антикорупційного суду.

"Абсолютно вірно! Це є важливим елементом програми МВФ. Що ж до інших вимог - про це найкраще питати у наших колег із Фонду", - пояснив представник Єврокомісії.

Даніельсон нагадав, що ЄС станом на сьогодні надав Україні 2,81 млрд євро макрофінансової допомоги на додаток до того, що надається у вигляді грантів.

"Що стосується продовження цих програм у майбутньому - побачимо. Та можу підтвердити, що нова макрофінансова допомога - одна з опцій, яка зараз активно дискутується, і Єврокомісія прихильна до неї. Але рішення ще не ухвалене", - зазначив він.

Нагадаємо, депутатам 18 січня тричі не вдалось розглянути закон про Антикорупційний суд.

Президент Петро Порошенко 22 грудня вніс до Верховної Ради законопроект № 7440 "Про Вищий антикорупційний суд".

Європейський союз виступив із критикою на адресу Банкової через те, що президент подав законопроект про Антикорупційний суд, який суперечить обіцянкам Києва та рекомендаціям Венеціанської комісії.

Раніше директор Світового банку, відповідальна за український напрямок, надіслала до Верховної ради та Адміністрації президента лист, у якому попередила про неприпустимість ухвалення закону про Антикорупційний суд (АКС) у редакції, запропонованій президентом.

Зокрема українське представництво "Transparency International" закликало президента Петра Порошенка відкликати законопроект про Антикорупційний суд і внести новий з урахуванням рекомендацій Венеціанської комісії.

TI Україна пояснює, що в ч.5 ст.8 проекту закону передбачена лише дорадча роль Громадської ради міжнародних експертів. Її негативний висновок щодо кандидата на посаду судді може бути проігнорований Вищою кваліфікаційною комісією суддів України – 11 голосами з 16 членів ВККС.

Натомість Венеціанська комісія рекомендувала надати міжнародним організаціям та донорам вирішальну роль в процесі добору суддів. Відтак, під сумнівом чистота відбору суддів.

Предметна підсудність Вищого антикорупційного суду не включає усі злочини, що підслідні НАБУ. Водночас, вона розширена до цілої низки злочинів, які підслідні Національній поліції України та Державному бюро розслідувань.

У висновку Венеціанської комісії чітко вказано, що юрисдикція суду повинна відповідати підслідності НАБУ і САП. Це може завантажити Вищий антикорупційний суд надто великою кількістю справ.

"Transparency International Україна" вважає, що у ч.2 ст.7 проекту закону визначає нереалістично високі вимоги до кандидатів на посаду судді Вищого антикорупційного суду.

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22 02 2018 23:49
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