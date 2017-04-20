Україна не отримає п'ятий транш від МВФ, якщо не проведе пенсійну реформу, - Данилюк
Відповідну заяву зробив міністр фінансів Олександр Данилюк під час дискусії в Hudson Institute у Вашингтоні, повідомляє УНІАН.
"Є декілька ключових умов для отримання наступного траншу. Дуже важливою є пенсійна реформа. Без пенсійної реформи не буде траншу", - сказав Данилюк.
При цьому він підкреслив, що проведення пенсійної реформи є важливим кроком не лише для отримання траншу МВФ, а, перш за все, для самої України і її громадян.
Нагадаємо, що прем'єр-міністр України Володимир Гройсман розповів, що пенсійна реформа передбачає підвищення пенсій з жовтня і скасування їхнього оподаткування.
У той же час міністр соціальної політики Андрій Рева заявляв, що уряду України вдалося переконати Міжнародний валютний фонд (МВФ) у відсутності необхідності підвищувати пенсійний вік до 63 років.
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