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Україна не отримає п'ятий транш від МВФ, якщо не проведе пенсійну реформу, - Данилюк

Міністр каже, що "проведення пенсійної реформи є важливим кроком"
Україна не отримає наступного траншу кредиту Міжнародного валютного фонду (МВФ) без проведення пенсійної реформи.
Україна не отримає п Олександр Данилюк. Фото: president.gov.ua

Відповідну заяву зробив міністр фінансів Олександр Данилюк під час дискусії в Hudson Institute у Вашингтоні, повідомляє УНІАН.

"Є декілька ключових умов для отримання наступного траншу. Дуже важливою є пенсійна реформа. Без пенсійної реформи не буде траншу", - сказав Данилюк.

При цьому він підкреслив, що проведення пенсійної реформи є важливим кроком не лише для отримання траншу МВФ, а, перш за все, для самої України і її громадян.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр України Володимир Гройсман розповів, що пенсійна реформа передбачає підвищення пенсій з жовтня і скасування їхнього оподаткування.

У той же час міністр соціальної політики Андрій Рева заявляв, що уряду України вдалося переконати Міжнародний валютний фонд (МВФ) у відсутності необхідності підвищувати пенсійний вік до 63 років.

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20 04 2017 13:18
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