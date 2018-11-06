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Україна не отримає закладені у бюджеті доходи від приватизації, - Мінфін

Основний ефект від приватизації Україна побачить у 2019 році
Виконуюча обов’язки міністра фінансів України Оксана Маркарова вважає, що швидше за все бюджет не отримає заплановані 21 мільярд гривень від проведення приватизації великих державних об’єктів.
Україна не отримає закладені у бюджеті доходи від приватизації, - Мінфін Фото: minfin.com.ua

"Якщо питати, чи отримаємо ми 21 мільярд, який закладений в Держбюджеті, я думаю, що ні, проте зараз найголовніша наша мета  - це провести 2-3 успішні приватизації, щоб показати нашим партнерам, що процес запустився і нам можна довіряти", - заявила під час дебатів "Сучасні тренди монетарної та фіскальної політики", організованих "Київською школою економіки", інформує Громадське.

Вона також додала, що на її переконання основний ефект від приватизації Україна побачить у 2019 році.

Нагадаємо, Фонд державного майна України підписав 22 накази про прийняття рішень щодо приватизації підприємств з переліку об'єктів великої приватизації.

 

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11 06 2018 14:52
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