Україна не отримає закладені у бюджеті доходи від приватизації, - Мінфін
"Якщо питати, чи отримаємо ми 21 мільярд, який закладений в Держбюджеті, я думаю, що ні, проте зараз найголовніша наша мета - це провести 2-3 успішні приватизації, щоб показати нашим партнерам, що процес запустився і нам можна довіряти", - заявила під час дебатів "Сучасні тренди монетарної та фіскальної політики", організованих "Київською школою економіки", інформує Громадське.
Вона також додала, що на її переконання основний ефект від приватизації Україна побачить у 2019 році.
Нагадаємо, Фонд державного майна України підписав 22 накази про прийняття рішень щодо приватизації підприємств з переліку об'єктів великої приватизації.
Кабінет міністрів України у вівторок, 29 травня, оприлюднив оновлений список великих державних підприємств, приватизацію яких заплановано на 2018 рік.
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