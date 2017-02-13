Україна не поставляє в анексований Крим жоден кіловат електроенергії, - Насалик

Керівник Міненерго Ігор Насалик розповів, що сьогодні Україна не поставляє на територію анексованого Росією Криму жодного кіловата електричної енергії.

Коментуючи інформацію нардепа Мустафи Джемілєва про те, що Росія пропонувала Україні списати т. зв. "борг Януковича" в обмін на постачання електрики на півострів, міністр підкреслив, що відмова від такої ідеї була правильною, повідомляє "112 Україна".

"Позиція прем'єр-міністра України, і Президента, і Міністерства, ми не поставляємо зараз ні одного кВт електроенергії на окупований Крим. На сьогодні абсолютно немає розмови про те, що ми, можливо, будемо поставляти. Я думаю, що ця ситуація буде використовуватися, в тому числі, щоб педалювати ситуацію, яка пов'язана з Кримом.

Дуже багато "доброзичливих" людей побачили, що Україна в енергетичному секторі йде до незалежності, це не тільки по вугіллю і тих програм, яким ми йдемо, ми повністю зробили диверсифікації постачання вугілля та ядерного палива на Україну. Ми зараз робимо своє сховище відпрацьованого ядерного палива, де ми були залежні від Росії. Звичайно, ці позиції не зовсім задовольняють наших східних сусідів і будуть використовуватися будь-які механізми для того, щоб енергетичну систему України поставити в стресовий стан", - сказав Насалик.

Нагадаємо, що міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик допускає можливість віялових відключень з кінця березня в разі продовження повного блокування поставок енергетичного вугілля із зони АТО.