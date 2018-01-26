Україна не включала Естонію до списку офшорних країн, - прем'єр
Про це сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час телефонної розмови з прем'єр-міністром Естонії Юрі Ратасом, повідомляє сайт уряду.
"Естонська сторона була також поінформована, що НБУ не приймав жодних рішень щодо включення Естонії до списку офшорних територій", - сказав Гройсман.
Прем'єр зазначив, що дія зазначеного переліку поширюється виключно на резидентів України, які подають звіт про контрольовані операції в податкові органи України, а ДФС відповідно до поданих звітів визначає ризиковані операції, що підлягають додатковому контролю, за системою виявлення ризиків, як це діє у усьому світі.
Також повідомляється, що метою уникнення можливого непорозуміння в проведенні розрахунків господарюючих суб’єктів, 24 січня НБУ надіслав до українських банківських установ директивний лист з роз’ясненням стосовно відсутності законодавчих підстав застосовувати поглиблений аналіз естонських компаній.
Раніше повідомлялося, що Ратас на зустрічі з Гройсманом та міністром фінансів України Олександром Данилюком в Давосі заявив, що Естонію необхідно негайно видалити зі списку офшорів.
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