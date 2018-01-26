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Україна не включала Естонію до списку офшорних країн, - прем'єр

Естонська сторона була також поінформована, що НБУ не приймав жодних рішень щодо включення Естонії до списку офшорних територій
Україна не включала Естонію до переліку офшорних територій, її було включено до переліку країн, в яких ставка нерозподіленого прибутку становить 0%, що може використовуватися резидентами України для розмиття податкової бази і ухилення від сплати податку на прибуток в Україні.
Україна не включала Естонію до списку офшорних країн, - прем Фото: ukrinform.ua

Про це сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час телефонної розмови з прем'єр-міністром Естонії Юрі Ратасом, повідомляє сайт уряду.

"Естонська сторона була також поінформована, що НБУ не приймав жодних рішень щодо включення Естонії до списку офшорних територій", - сказав Гройсман.

Прем'єр зазначив, що дія зазначеного переліку поширюється виключно на резидентів України, які подають звіт про контрольовані операції в податкові органи України, а ДФС відповідно до поданих звітів визначає ризиковані операції, що підлягають додатковому контролю, за системою виявлення ризиків, як це діє у усьому світі.

Також повідомляється, що метою уникнення можливого непорозуміння в проведенні розрахунків господарюючих суб’єктів, 24  січня НБУ надіслав до українських банківських установ директивний лист з роз’ясненням стосовно відсутності законодавчих підстав застосовувати поглиблений аналіз естонських компаній.

Раніше повідомлялося, що Ратас на зустрічі з Гройсманом та міністром фінансів України Олександром Данилюком в Давосі заявив, що Естонію необхідно негайно видалити зі списку офшорів.

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26 01 2018 20:39
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