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Україна не зможе рибалити в Азовському морі без угоди з Росією, - Держрибагентство

Наразі промисел в Азовському морі здійснює 91 суб’єкт господарювання, що отримав дозволи на промисловий вилов водних біоресурсів із залученням більше 800 суден та човнів різної довжини
Українські рибалки з наступного року не зможуть здійснювати діяльність в Азовському морі без Протоколу українсько-російської комісії з питань рибальства щодо розподілу квот на вилов риби на 2019 рік.
Україна не зможе рибалити в Азовському морі без угоди з Росією, - Держрибагентство Архів. Фото: ТАСС

"Відсутність Протоколу (українсько-російської комісії з питань рибальства в Азовському морі - ред) позбавить українських рибалок можливості видобувати водні біоресурси у законодавчому полі", - повідомили у Державному агентстві рибного господарства України на запит "Укрінформу".

Зазначається, що поточна ситуація в Азовському морі може призвести до непередбачуваних наслідків, у тому числі, посилення тиску на українських рибалок, втрати акваторії активного промислу і як наслідок падіння загального вилову водних біоресурсів.

У Держрибагентстві додали, що в межах компетенції вживають усіх необхідних заходів для захисту українських рибалок. Відомство проводить консультації з центральними органами виконавчої влади з метою створення правових умов для здійснення промислової діяльності в басейні Азовського моря у 2019 році.

За інформацією Держрибагентства, наразі промисел в Азовському морі здійснює 91 суб’єкт господарювання, що отримав дозволи на промисловий вилов водних біоресурсів із залученням більше 800 суден та човнів різної довжини.

Крім того, в агентстві повідомляють, що у період з 26 листопада по 7 грудня цього року (за оперативними даними) вилов водних біоресурсів у Азовському морі склав понад 920 тонн.

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12 12 2018 20:55
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