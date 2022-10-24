НОВИНИНімеччина найближчим часом передасть Україні ще три системи протиповітряної оборони IRIS-T.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україна незабаром отримає ще три системи ППО IRIS-T – Шольц
Про це повідомляє канцлер Німеччини Олаф Шольц під час 5-го німецько-українського економічного форуму.
Глава німецького уряду зазначив, що Берлін уже передав Києву сучасну систему ППО IRIS-T.
"Ще три такі системи будуть доставлені найближчим часом", – заявив він, додавши, що "разом із нашими партнерами ми підтримуватимемо Україну доти, доки це необхідно".
Також Шольц наголосив, що Німеччина твердо стоїть на боці українців і підтримуватиме з політичної, фінансової, гуманітарної та економічної точок зору.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що німецьку систему ППО IRIS-T було розміщено на південному напрямку.
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24 10 2022 15:32 МЕДІА
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