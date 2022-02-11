Україна незабаром отримає військову допомогу від Іспанії – Кулеба

Іспанія передасть чотири системи протиповітряної оборони Hawk та протитанкові ракетні комплекси.

Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба під час спільної пресконференції з міністром закордонних справ, Європейського Союзу та співробітництва Іспанії Хосе Мануелем Альбаресом Буено.

"Найближчим часом наша держава зміцнить свою обороноздатність отримавши чотири системи ППО Hawk", – заявив Кулеба.

Також за його словами, Іспанія передасть батарею ЗРК Aspide та ракети до неї. На потреби Збройних сил України також направлять додаткові протитанкові ракетні комплекси, гармати та снаряди до них.

"Це саме те, про що ми просили Іспанію", – підкреслив очільник зовнішньополітичного відомства.

ЗРК Aspide

Наземний ЗРК Spada Aspide – це спільна італійсько-швейцарська технологія.

Spada Aspide є сухопутним ЗРК малої дальності, який використовують для протиповітряної оборони. Комплекс застосовують проти літаків, гелікоптерів, дронів і ракет, що випускаються з авіації.

Після пуску ракета Aspide летить зі швидкістю 1324 м/с та забезпечує ураження цілі на максимальній дальності 12 км та висоті 6 км.

Систему Aspide зараз використовують у Військово-повітряних силах Іспанії.

ППО Hawk

Зенітно-ракетний комплекс є попередником системи протиракетної оборони Patriot. Спочатку комплекс розроблявся для знищення літаків, пізніше був доопрацьований для перехоплення ракет у польоті. Сам комплекс оцінюється в 15 млн доларів, а ракети до нього – по 250 тисяч доларів за одну одиницю.

Раніше стало відомо, що Іспанія передасть українським військовим чотири системи ППО Hawk, але на підході ще кілька таких зенітних ракетних комплексів.

Також за словами генсека НАТО Єнса Столтенберга Іспанія ухвалила рішення передати Україні ЗРК Hawk.